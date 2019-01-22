一中商圈年貨大街送好康 消費滿百抽5萬元現金券

2019-01-22 20:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市一中商圈將於2月1日至17日舉辦「一中金豬，花漾市集」，商圈管委會今日表示，為刺激買氣，開幕當天將送出888個紅包，且活動期間消費滿百還可抽獎，最大獎為5萬元現金券，還有800杯珍珠飲品10元瘋狂賣、獨立樂團及校園熱舞等活動。

一中商圈主要客群為年輕人，年貨大街刻意選在春節期間舉辦，讓拿到紅包的學生前來採購潮流服飾、配件、文具等。一中商圈管委會表示，今年活動為「一中金豬，花漾市集」，2月1日至17日在一中街封街舉辦，活動期間凡消費滿百即送摸彩券，有5萬現金券、55吋液晶電式、Dyson吸塵器等百項大獎，還有800杯珍珠飲品10元瘋狂賣、獨立樂團及校園熱舞等演出，活動最後一晚連結元宵節活動，現場將準備湯圓及100組繪畫燈籠免費送給民眾。

經發局副局長李逸安表示，一中商圈在2018年度商圈評鑑獲得最佳優質商圈獎殊榮。今年市集活動集合各式攤位進駐，讓消費者吃、喝、玩、樂一次滿足。他也預告台中市長盧秀燕2月1日下午5時30分會到一中商圈水利大樓前發送888個金豬獻吉紅包，歡迎民眾來拿紅包、沾喜氣。

一中商圈管委會估計17天的活動將帶來300萬人潮，並創下千萬元營業額。管委會也提醒民眾，一中街在1月31日至2月18日將封街管制，開車前來的消費者可依道路周邊指引快速找到停車空間，讓購物更輕鬆。

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