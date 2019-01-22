農業保險再擴大！ 今年開發鳳梨、香蕉、文旦保單

2019-01-22 18:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕農業保險項目再擴增，今年新增鳳梨、香蕉和文旦柚保單，農委會主委陳吉仲今天說，農業保險專法已經送到行政院進行條文審查，期待盡快在今年第一個會期送到立法院完成審查。

農委會今天舉行「推動農業保險成果發表記者會」，說明農業保險投保情形，農保從2015年試辦以來，到今年底陸續開發梨、芒果、養殖水產、家禽禽流感等11種品項，累計總投保件數達1萬7112件，投保金額達33億8652元，總投保面積2萬8268公頃，今年還會繼續開發鳳梨、香蕉和文旦柚保單。

「絕對全力推動，避免農民看天吃飯。」陳吉仲指出，最重要的就是穩定農民收入，而不要讓整個外在環境或氣候條件改變造成農民影響，絕對是農委會全力以赴要辦好的，所以要建立農民的福利制度，4種保險包含農民職業災害保險，農民健康保險、農業保險還有農民退休制度，4個制度完整推出的時候，農業農民就有保障，農委會責無旁貸一定要做。

陳吉仲說，農業保險推動困難重重，每個品項要出來的時候，就要提供數據給保險公司試算，每個品項開辦方式也不同，現在是先試辦，還要立專法，如果沒有立專法就不能再保，立法絕對有背後意涵，希望農業保險可以趕快完成專法，行政院正在進行部分條文審查。

陳吉仲指出，推動農業保險可以讓整個農業部門更向前走，有農業保險的話，就有所有農民和農作的完整統計資訊，因為理賠要有數據，所以參加就要登記，還有好幾個品項要繼續開辦，期待財務保險公司加入。

今天也有參與投保的屏東養殖業者陳佳德到場，他說，他們主要養殖龍虎斑，他投保已經兩年，曾經因為八八水災來襲，造成6000萬元的損失，所以當初聽到農委會開辦保險，馬上就來投保，這兩年遇到豪雨造成的損失，也都有得到保險理賠，讓他覺得很安心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/