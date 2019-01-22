大新竹、竹科公車路線整合 為大新竹輕軌路線鋪路

2019-01-22 20:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處18日在「大新竹共好」座談會上拋出「新竹生活圈幹支線公共運輸、公車先行」議題，獲新竹縣府認同，同意與竹市成立交通專案小組，市府交通處長倪茂榮說，目前竹市、竹縣、竹科和竹南都各有各自的公車路線，如果能進行公車路線的整合，做為「大新竹輕軌」的公車先行路線，未來若輕軌完成，便可銜接輕軌路線，擴大運量。

對此，新竹縣長楊文科也認同此提案，並在會中指示縣府交旅處與新竹市府交通處先行溝通，針對跨縣市的公車運量和站點與路線先進行了解，同時以在地需求，提出能吸引及擴大公共運輸搭乘量的方案。

至於新竹科學園區先前也與新竹市府針對此交通議題初步溝通，原則上同意整合公車路線，但如何整合，還需進一步詳細評估討論。

市府交通處長倪茂榮說，竹市目前有15條免費公車、13條市區公車，但大眾運輸的搭乘運量始終無法攀升，主要是因客群太少且分散，再者目前竹科園區內也有紅綠紫橘和綠能等5條巡迴巴士路線，新竹縣境內也有快捷123及竹北市免費公車路線。

由於新竹市、新竹縣和竹科園區的公車未整合，常因站點間無法銜接，或需轉乘公車，導致民眾搭乘意願降低，因此才會提出整合現有的縣市的公車路線，擴大民眾搭乘效益及運輸量。

倪茂榮提到，市府提出的「大新竹輕軌」計畫，是以竹市舊城區、竹北市區、高鐵站區和竹科園區等四區塊做規畫，如果能透過「公車先行」的路線先期規畫，藉此培養公共運輸的搭乘量和客源，未來就可依公車路線的站點做為「大新竹輕軌」的路線與站點的規畫參考。

倪茂榮說，市府日前已與竹科管理局針對公車整合及路線和站點停靠等進行初步討論，也獲竹科管理局初步認同，上週市與新竹縣府召開「大新竹共好」座談會後也成立交通專案小組，接下來，市府就會與竹縣討論公車整合的「公車先行」等相關規畫。

倪茂榮說，未來若有需要，也可將苗栗縣竹南鎮的公車路線納入討論，但對於詳細的路權取得和站點間隔等，都需深入討論，希望在有具體共識後，提出大新竹生活圈「公車先行」的規畫案，向中央爭取經費施做。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/