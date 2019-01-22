澎湖春節重頭戲花海美景 26日開幕迎賓

2019-01-22 19:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著春節腳步近了！年度重頭戲花海緊鑼密佈籌備中，將於26日正式開幕迎賓，今年除了原有水波草原矮牽牛花海外，更於南側開闢「虹橋花毯」新景觀區，總面積廣達2.5公頃，就是要給澎湖民眾最花漾的踏春好去處！

「春虹獻瑞 花現蹤」花海主區因應主題，以多達10種花色的矮牽牛輻射出數條色帶，彷彿彩虹緞帶鋪散在大地上，跳動海豚、飛舞蝴蝶等花樣襯托出活潑生動的氛圍，而入口處的可愛動物綠雕區，由綠雕小豬帶領牠的動物朋友們向大家一同拜年，彩虹拱橋加上大紅鞭炮與七彩風車展現濃濃的新年味。

今年花海南側新設亮點「虹橋花毯」景觀區中央以色彩繽紛的變葉木、威氏鐵莧、矮仙丹、大花朱槿、矮牽牛、薰衣草、五彩石竹、美女櫻、三色槿等織成彩虹花毯，主要動線由3座風車拱門串連而成，沿途可見虹橋造景與花繪圖樣穿插其中，將花海在風車聲中湧向更寬廣的區域，虹橋則如浪潮般湧動，就像克服冬季嚴峻氣候盛開的花朵，滿滿都是生命力！

開放時間自元月26日至4月底，另外為確保民眾遊園順暢，將自107年元月26日起至2月10日（春節假期結束）進行交通管制，期間部分道路禁止汽機車進入，園區設有汽車停車場及臨時機車停放區，歡迎多加利用，並請來訪民眾配合管制人員指揮將車輛停至指定區域，再由步行方式進入花海區，詳細路線可參考交通管制圖或至澎湖縣林務公園管理所臉書專頁查詢。

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