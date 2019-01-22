醫病》百公斤媽想懷第二胎 胃縮小手術減40公斤助好孕

2019-01-22 21:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名38歲媽媽，生下第一胎後，因工作三餐不定時，體重從50公斤飆到近百公斤，造成排卵異常不易懷孕，雖試過多種減肥方式，但體重還是回不去，因考量年紀越來越大繼續拖下去更難受孕，決定接受「腹腔鏡胃縮小手術」，讓每餐食量僅剩約一瓶養樂多大小，術後半年體重就降回50公斤，順利懷了第二胎，讓夫妻倆非常興奮。

這名38歲陳小姐，生完第一胎後，因需輪班工作三餐不正常，有時只好以零食果腹，飲食不正常下，7年來體重從原本50公斤暴增到近百公斤，因想生老二和女兒作伴，嘗試了吃減肥藥、斷食、防彈咖啡、雞尾酒療法等多種減肥方式，但體重僅短暫減少，只要一停止就很快復胖，讓她很無奈。

亞大醫院一般外科羅文鍵醫師今天表示，患者求診時身體質量指數（BMI）已達40（kg/m2），並有輕微糖尿病，因患者擔心拖越久更難受孕，決定接受「腹腔鏡胃縮小手術」（又稱袖狀胃切除手術）減重，切除5分之4的胃，使刺激胃口的賀爾蒙分泌量減少，進而降低食慾，術後每餐食量約只剩一罐養樂多的大小，配合運動和清淡飲食，術後半年體重就降回50公斤，順利懷孕。

羅文鍵表示，脂肪是製造女性賀爾蒙的來源之一，肥胖者因體內含較多脂肪組織，當賀爾蒙平衡被打破時，濾泡成長激素會被抑制，進而導致排卵異常，降低受孕機會，建議計畫懷孕的女性，體重應維持在正常範圍（BMI介於18到24間），才能增加受孕機會，並減少生產風險。

羅文鍵並介紹，減重手術包括腹腔鏡胃縮小手術、胃束帶折疊和胃繞道手術，其中腹腔鏡胃縮小手術無須置入外來物，併發症較低、傷口小，一般住院約3至4天，因胃部傷口癒合時間約3週，術後第1個月必須嚴格控管飲食，並建議等術後2年體重穩定再懷孕較佳。

羅文鍵也提醒，雖此手術能幫助患者大幅降低食慾，但若術後沒有執行清淡飲食和規律運動，仍有復發的機會，建議養成良好生活作息並控制飲食，才能達到良好的瘦身效果。

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