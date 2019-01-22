農委會推「高麗菜登記收入保障制度」 每公斤至少6元收購

2019-01-22 17:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會將在今年農曆年前推出「高麗菜登記收入保障制度，農委會主委陳吉仲今天說，確保農民收入是農委會的責任，高麗菜農經過登記後，高麗菜出現價格下滑，只要品質達到標準，農委會將以每公斤至少6元收購。

農委會將在今年農曆年前推出高麗菜登記收入保障制度，根據估算，高麗菜不分品級，1公頃成本約20萬，產地直接成本約每公斤3.6元，加上包裝運銷約1.5元，估計批發價超過5元應可獲利，因此也是目前的監控成本價格。

陳吉仲今天在農業保險成果發表記者會後指出，農民登記種植數量後，農委會首先透過預警系統，把完整產銷資訊提供給農民，再來會跟全國30幾家種苗業者密切合作，透過種苗管控達到產銷秩序平衡，避免產銷失調，最後農民如果豐收產量過剩，後續還有加工、出口外銷協助處理。

陳吉仲說，前面措施都做了以後，最後萬一市場價格還是下跌，農委會以至少每公斤6塊錢的價格，在產地跟農民購買，並嫁接外銷業者、加工業者或國內通路業者，6塊錢遠比生產成本價格還高。

陳吉仲指出，這個制度的優點在於，以前是跟種苗業者取得種植數量的資訊，但那是農民已經要種植的數量，無法提前控管，而現在則是往前推一個月，農民跟種苗業下訂單的時候就能掌握，所以等同提早一個月了解種植資訊，達到預警系統的改進，而且會讓所有種植高麗菜的農民獲得資訊。

媒體詢問是否會出現農民搶種的情形？陳吉仲說明，高麗菜的登記收入制度某種程度也是一種保險制度，政府將來要收購的高麗菜，要有一定品質，而不是就不用做生產管理，所以不會造成這樣的情形發生，品質只要讓消費者或加工需求，農民和業者之間交易都能清楚認定。

對於之後是否有機會推廣到其他農作？陳吉仲說，高麗菜優先，後續也會有品項慢慢加入，農民的收入要確保，這是農委會的責任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/