春節9天連假 客運加開並推轉乘優惠

2019-01-22 18:17

〔記者王俊忠／台南報導〕今年春節假期長達9天，公路總局第五區養工處與監理所站估計會出現返鄉、觀光旅遊、返工作地等大量車潮，提出疏運因應計畫，同時請民眾多利用公共運輸工具，2月1日至10日推出國道客運票價優惠與公共運輸轉乘措施。

40條台灣好行路線使用電子票證可半價優惠；86條國道客運路線平均85折票價優惠；凡使用電子票證搭國道客運、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地市區或公路客運享一段票（或基本里程）免費。

台南監理站表示，如持紙票搭國道客運，可在各場站使用電子票證於場站過卡機過卡，後續再用電子票證轉乘也能享有優惠（每日轉乘優惠次數不限，惟每次優惠須搭配搭1趟國道客運路線）。到台南境內西拉雅、雲嘉南濱海國家風景區與台江國家公園可搭台灣好行客運暢遊。

監理站並協調新營、和欣兩家客運從2月1日至11日投入春節疏運工作，新營客運將有594輛次；和欣客運估計投入9630輛次，視乘客需求加開班車疏運。

第五區養工處說，春節連假期間台17線139K至142K（南鯤鯓五王大橋至北門路段，及台86線17K至19K（歸仁交流道至台19線甲線路口）可能出現車多情形，請民眾注意即時路況、適時行駛替代道路。

連接南市安南區與北區的台17甲線鹽水溪橋改建中，春節期間請人車注意通行安全，壅塞時可改道北安橋或大港觀海橋；另連接南市安南區與市區的台17線本淵橋也在改建中，同樣要注意通行安全及適時改道北安橋、大港觀海橋。

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