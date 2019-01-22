國道拖救車派遣APP預計3月啟用 等候救援省10分鐘

2019-01-22 18:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道拖救車輛也能透過APP派遣，讓民眾等候時間縮短10分鐘！交通部高速公路局說，現行民眾向高公局通報，於國道上發生事故或拋錨需要拖救時，都是由高公局交控中心打電話通知就近的拖救車公司處理，通報聯繫需要花費較多時間；因此，高公局現正開發拖救車科技化派遣系統APP，要求所有簽約合作拖救車公司，每輛拖救車的司機都要安裝，預計3月起就可以直接透過APP派遣離民眾最近的拖救車到場救援，不必再透過拖救車公司。

根據高公局統計，西部國道每年約有1萬1000件車輛發生事故、拋錨需要拖救，國道5號則有4000多件，當中有1100件是發生在雪山隧道內。高公局說，除了雪山隧道內的事故，可由安排在隧道兩側的拖救車快速救外，其餘待援車輛除非自己找拖救車公司，否則通報高公局後，仍須層層通知，才能找到拖救車輛。

目前高公局合作拖救公司有逾40家、1000部車，未來啟用拖救車科技化派遣系統APP後，司機只要開啟就能定位，國道有待援車輛時，行控中心就能直接透過APP派遣拖救車救援，不需再打電話給最近的拖救車公司，詢問附近是否有無車輛可救援，節省找尋拖救車時間，也縮短民眾在國道上等候時間。

高公局說，APP規劃3月可啟用，加速事故與故障車輛排除時間，預估每件至少可節省10分鐘，國道全線每年可節省14萬分鐘等候時間。另外，高公局也能透過派遣紀錄，後續透過大數據進行相關分析。

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