台南1處工地17缺失 勞檢當場勒令停工並開罰

2019-01-22 18:49

〔記者王涵平／台南報導〕春節前夕，勞動部與南市勞工局昨聯合勞檢，南市勞檢中心宣布調升為二級機關，針對營造與製作業勞檢，皆發現缺失，其中泛亞工程1處營建工地17項缺失，當場勒令停工並開罰32萬元。

南市副市長許育典、勞工局長王鑫基及勞動部次長林三貴次長今天率員進行歲末春安聯合檢查，選定職災發生率最高製造業與營造業，前往新營鹽水華新麗華公司、都會區外環道路第3期工程工地。

勞工局表示，新營華新麗華公司鹽水廠為1座電弧爐煉鋼廠，存在墜落、感電及中毒等危害，曾於2017年和2018年各發生1件承攬商勞工死亡的重大職業災害，3年內發生2件重大死亡職業災害，列為第3級危險廠場。聯合檢查針對高溫環境、酸洗製程、入槽維修及清洗等局限空間作業，發現5項缺失並通知改善。

營造業選定都會區外環道路第3期工程工地勞檢，發現泛亞工程建設有限公司台南都會區外環道路第3期東段施工現場有17項缺失，當場下令停工限期改善並開罰32萬元。在台南都會區外環道路第3期西段施工現場有4項缺失通知改善。

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