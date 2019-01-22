元智大學研發臉部辨識系統 速度比iPhone快

2019-01-22 19:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕元智大學工業工程與管理學系所師生共同研發智慧魔鏡、臉部辨識等，實現未來科技，如魔鏡可連網顯示時間、天氣乃至個人星座運勢等，臉部辨識則強調快速，並鎖定校園安全，可辨識孩童進出校園時間，並在通訊軟體及時通知家長，達到校安目的。

元智大學工管系教授蘇傳軍表示，透過開設物聯網課程來研發，其中與博士生李奕等組團隊，採用樹梅派單晶片電腦與多種感測器等，打造出「樹梅派魔鏡」的智慧物聯網鏡子；李奕說，希望在一般人每天照鏡子3到5分鐘的時間裡，同時顯示天氣、股票、星座運勢等資訊；蘇傳軍說，該鏡優勢在於便宜，國外類似研發要價3萬美元（約新台幣9萬2700元），但樹梅派魔鏡成本僅100美元（約新台幣3090元）。

另，蘇傳軍、李奕等團隊也研發「臉部辨識」系統，蘇傳軍說，蘋果手機也有臉部辨識，但需要花較久時間，且要拍攝多張照片，但師生團隊研發的系統，只需拍一張照片，就能讓電腦擷取68個特徵點，立即就能辨識出當事人，但缺點是辨識角度受限，若戴帽子或臉部傾斜超過90度就恐失效。

但蘇傳軍強調，該臉部辨識系統主要想投入「校園安全」或「老人長照」等領域，如學校都有一張學生照片，只要輸入系統，並在門口加裝辨識器，就能掌握學生上下學行蹤；李奕說，再結合LineBot通訊軟體，孩子一進出校園，家長的手機就會收到通知，進而掌握接送行蹤，對其安全多一層把關。

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