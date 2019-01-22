傻眼！保母檢定考試 早上5點衝到現場報名竟排不到…

2019-01-22 17:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕保母檢定考試今天在環球科技大學受理現場報名，有人早上5點就從台中趕到環球科大，居然還報不上名，更發現只有不到30人拿到號碼牌，原來是有人接受委託報名，最高可幫20人辦理，讓她傻眼！環球科大則說，報名均依簡章規定辦理，過去從未發生超額報名問題，會彙集考生意見向勞動部反映改善。

劉姓民眾說，政府規定保母必須考取證照才能從事保母工作，她配合辦理，卻發現政府根本是在整人，保母人員術科檢定採現場報名，她一大早就從台中到環球科大來報名，5點到環球，卻發現已有人搭帳篷漏夜排隊，更離譜的是，現場有200多人排隊，但拿到號碼的人卻不到30人，環球就要求大家解散。

劉女說，她發現有人一次就報1、20個名額，甚至有人「插隊」，卻沒看到環球科大有人維持秩序。她到環球報名前看過網路報名人數是「零」，為什麼到了現場，還能受理團體報名？為什麼勞動部不直接辦理「網路報名」，並讓超額報名者安排參與下一梯次的檢定，如此才能便民，避免考生長途跋涉，讓很多外地人白跑一趟。

環球科大說，這次辦理的保母考試屬於國考外的額外考試，採「即測、即評、即發證」方式辦理，只受理現場報名，類似的國家考試都採現場報名方式。

環球科大指出，簡章規定現場報名可「委託報名」，最多可代理20人報名，過去類似檢定報名從未滿額過，也不曾發現考生漏夜搭帳蓬排隊或無法報名情形，對民眾提早來報名卻無法如願的失落心情感同身受，會彙集相關問題向勞動部反映，修正相關報名程序，減少考生的困擾。

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