頭份螺絲工廠偷排廢水 環保局開罰6萬起跳

2019-01-22 16:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一家螺絲工廠疑因作業疏失，廠內廢水違規排放，約1噸重淤泥隨著廢水流入附近的灌溉溝渠，縣議員黎煥強接獲檢舉通報，苗栗縣政府環保局稽查確認違規，將依「水污染防治法」處以6萬元以上罰款，複查確認污染已清理，後續將追蹤工廠廢水處理設備符合標準才准予排放許可。

黎煥強服務處指出，這家工廠去年底設置新廠房，但廢水疑似未按規定的淨水程序就違法偷排，排放至蘆竹里內的灌溉溝渠內，民眾擔心含化學成分的污水及淤泥恐影響當地環境與生態，遂透過黎煥強通報環保局前來稽查。

環保局水質保護科說，這家工廠去年12月中設置廢水處理設備，尚未取得排放許可，卻疑因人為操作失當，導致廢水及污泥流入灌溉溝渠內，經查已超過正常放流水標準，將依「水污染防治法」處以6萬元以上罰款。

環保局今早再到廠區複查，確認多達1噸重的淤泥已由業者清理完畢，後續仍會派員稽查廢水處理設備是否符合標準，再核發排放許可證；此外，業者未經許可於廠外水利溝渠設置長約1公里的管線，也限期須向農田水利會補申請。

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