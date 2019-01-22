遺傳性疾病基因檢測 台大新技術只要費時6天

2019-01-22 20:55

〔記者林惠琴／台北報導〕人類有2萬多個基因，目前已知至少6000個基因會引發疾病，罹患先天遺傳性疾病必須及早找出病因，否則可能變成早夭天使。傳統基因檢測的定序方法不容易又耗時，往往會影響確診與治療時程，但台大醫院建立次世代定序檢測，將流程從3個月縮短為6天，大幅提高時效性。

一名男嬰在出生1、2週後就出現癲癇症狀，經轉院至台大兒童醫院、入住加護病房，進行次世代定序檢測，6天後確診為與鈉離子通道相關的遺傳疾病，導致神經細胞不正常放電，引發癲癇發作，經緊急對症下藥，成功獲得控制，降低腦損傷風險。

台大醫院基因醫學部醫師李妮鍾表示，加護病房中的病童，約5.3%是先天遺傳性疾病所致，同時造成嬰幼兒死亡的原因，也有23%至34%是先天遺傳性疾病引起，其中20%更是由單一基因突變造成。

李妮鍾指出，兒童重難症患者的臨床表現經常沒有特異性，90%基因上的突變位於能夠轉錄轉譯出蛋白質的外顯子區域，理論上全外顯子定序是最理想的診斷方法，但全外顯子定序可觀察到4萬至10萬個變異點，要從中找出1、2個引起疾病的突變，往往要費時2、3個月。

不過，李妮鍾提及，在科技部計畫支持下，台大醫院針對兒童重難症的基因診斷，建立次世代定序檢測，可以一次定序多個基因，目前分析過60名病人及其父母，從送檢至得到結果所需的時間縮短為6天，且一半以上患者可順利找到致病基因，獲得快速診斷與精準醫療，可廣泛應用於癲癇或其他先天代謝異常等疾病上。

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