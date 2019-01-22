新北失業勞工子女教育補助比照軍公教 侯友宜：108學年適用

2019-01-22 20:50

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天前往樹林區訪視就業服務站媒合成功就業的新住民個案，同時他也宣佈從108學年度開始，市府會以「補助差額」方式，提供失業一個月以上的勞工申請子女就學補助，比照軍公教補助額度，公立大學每學期1萬3600元、私立大學每學期3萬5800元。

侯友宜表示，目前僅有新北市和台北市有針對失業勞工子女進行補助，新北市府和議會都關心這項議題，未來市府將以「補助差額」先輔導失業勞工向勞動部申請補助，再依照軍公教標準額度齊一。

新北市勞工局外勞服務科科長廖武輝補充，原先勞動部補助對象為失業六個月以上的勞工，新北市考量補助這段空窗期間，因此勞工局辦理失業未達六個月勞工進行補助，公立大學為1萬2000元、私立大學2萬6000元。

廖武輝說，在108學年度開始，採「補助差額」方式，先向勞動部申請補助後，新北市再補貼差額，達到失業勞工子女能夠比照軍公教人員子女的教育補助，公立大學每學期13600元、私立大學每學期35800元。

另一方面，侯友宜訪視新北就服站成功媒合找到工作的越南新住民梅氏萍，婚後的她離開職場2年造成技術及觀念生疏，輾轉向勞工局求助，透過就服員規劃的專屬就業方案和陪同面試，最後成功進入嘉鋐科技擔任作業員。

梅氏萍說，待業期間最煩惱的就是小孩教育費用，對於補助相當開心注意到新住民，不會擔心經濟壓力。

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