建材業者送暖華山獨老 贈年菜助布置陋屋

2019-01-22 17:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮82歲獨居郭爺爺，準備迎來農曆春節，卻無力布置家居、準備年菜，華山基金會與冠軍建材齊心送暖，今早齊到郭爺爺家中，除了送上年菜，並為矮小房舍布置貼春聯，更親手為他戴上溫暖毛帽，讓郭爺爺備感窩心。冠軍磁磚高級專員羅貴蘭表示，在地企業響應公益，盼能拋磚引玉，照亮更多社會弱勢。

冠軍建材推出「大一元愛心磚」計畫，每賣出一箱磁磚就捐贈一元做社會公益，多年來積少成多從未間斷，更持續支持華山獨老年菜，今年認購百份，讓竹南鎮、造橋鄉的長輩們於春節可享用熱騰騰佳餚，堪稱弱勢獨老的「好厝邊」。

今早冠軍建材高級專員羅貴蘭與華山基金會竹南天使站一同訪視郭爺爺，眾人先幫他簡單布置矮小房舍，貼上喜慶的春聯，而後再送上豐盛的年菜，並親手幫郭爺爺戴上毛帽，讓他在寒冬中也備感溫暖，全程笑開懷。

羅貴蘭表示，冠軍磁磚盼以在地企業力量響應公益，希望帶動其他企業愛能量；華山竹南天使站長鄭可翊說，目前華山在苗栗服務近千弱勢長輩，除了正積極募集年菜，也盼各界能每月捐1250元認助弱勢獨老，讓每個阿公、阿婆都能安享晚年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/