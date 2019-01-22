公總幸福公路App大改版 民眾走到哪、路況播到哪

2019-01-22 16:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕農曆春節9天連假將至，交通部公路總局「幸福公路App」特別大改版，以個人路況資訊看板為設計概念，民眾只需要開啟語音播報功能，APP就能偵測車輛目前位置，直接將周遭路況資訊告訴民眾，打破以往路況資訊未經篩選且過多、過雜的困擾，提供個人化及適地性資訊，讓駕駛可隨時調整行車路線避開壅塞路段，讓行程變得更有效率。

幸福公路App大改版後，導入動態虛擬資訊看板（DVCMS），實現路上看不到實體資訊看板，卻處處是資訊看板的想法，讓使用者走到哪，路況資訊撥到哪。公路總局表示，相關資訊都是透過位於全台灣5個區域交控中心24小時運作，隨時蒐集路況（包括事故、事件、壅塞等），即時標註於App的地圖上，當民眾行經該地，App即會提醒您該路況資訊。

公路總局副總工程司李忠璋表示，改版後App介面，主要有路況資訊輕鬆查、語音播報小秘書、替代路徑一把罩、探索公路好有趣4大特點。

首頁的「即時路況」項目下，提供民眾所在位置附近的各種路況資訊，包含攝影機、路況、施工、道路績效、生活、景點、防災、替代道路等資訊，還可作路徑規劃、記錄等功能。

語音播報小秘書則透過定位功能，當民眾行經道路前有任何狀況時，像是惡劣天氣、壅塞、生活資訊、景點、事故、施工等，小祕書都會主動語音播報，駕駛可以用耳不用手。

駕駛人以往因擔心不能掌握替代道路資訊，而在壅塞時不願改走替代道路，替代路徑一把罩功能，透過地圖呈現結合語音播報重要轉向點，並可提醒國道與替代道路行車時間差異，讓民眾能輕鬆改走替代道路。

探索公路好有趣功能，則主要介紹全台公路之美及周遭景點，像是行駛台18線時，經過清風林蔭、二萬坪車站、楓紅、紅檜神木、達娜伊谷、自忠日出等景點周邊時，都會主動跳出並透過語音介紹；台2線路上也會介紹鼻頭角、龍洞灣岬、南雅地質步道等，也都會跟民眾介紹。

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