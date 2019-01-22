雲林茂谷柑打開外銷市場 首航40公噸封櫃

2019-01-22 16:17

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林茂谷柑打開外銷通路，首航有2個貨櫃40公噸外銷中國，今天由雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰、斗六市長林聖爵等人一起封櫃，看到農產品成功外銷，農民開心笑得合不攏嘴。

雲林茂谷柑產量高居全國之冠，茂谷柑顏色、外型討喜是春節應景及送禮水果，去年花期遇連續降雨結果率不佳，所以今年大果的果實增加，另生長期間沒有下雨，汁多、甜度高。

張麗善指出，這次外銷是縣府透過雲林農產物流公司媒合，中國農產公司與縣內農民團體，開啟四川及中國其他其他省份的農產通路，接下來還要進軍美國關島等地。

張麗善表示，雲林是農業大縣，農漁畜產產量都高居全國之冠，縣府會持續關切農作的產銷、生產技術提升，這次只是開端，後續縣府會媒合更多農產品，為雲林農產品爭取更多的外銷訂單。

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