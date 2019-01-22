中華大學斥資1.4意元整建宿舍 暑假動工

2019-01-22 15:51

［記者洪美秀／新竹報導］大學除比入學人數，也比宿舍舒適度？新竹市中華大學今年斥資1.4億元進行學生宿舍整建，將提供方便舒適的住宿環境給學生，除減輕學生在外租屋的經濟負擔，也透過學生宿舍整建，提供完整的住宿環境和合理的宿舍價格，讓學生不用到外面租屋，住學校宿舍好方便。

中華大學校長劉維琪表示，學校提供2878個學生宿舍床位，提供雅房、套房不同房型供學生選擇。舉例來說，女生5人雅房、男生6人雅房每學期收費最高8400元，價格親民，幾乎學生都希望能住學校宿舍，而不想到外面租屋。

此外，中華大學也考量學生有不同的住宿偏好，也提供女生兩人及四人套房，每學期含寒暑假收費1萬2600元到1萬8600百元不等，也比外面租屋套房較便宜，學生透過比較及不同需求，都可選擇喜愛的宿舍型態。

劉維琪說，過去常有男學生反應想要有套房式的學生宿舍，因此，今年學校提出學生第二宿舍整建計畫，規劃要將學生第一宿舍與學生第二宿舍對調，並斥資1.4億元將學生第二宿舍整建為男生3人式套房，提供更舒適便利的校園生活空間，讓學生在校能夠安心學習，這項整建計畫已獲董事會支持並通過，暑假就會動工。

中華大學強調，過去幾年在教育部、104及1111人力銀行調查中，中華大學畢業校友有「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的表現，學校除題供優良師資供學生學習，也會全面改善住宿環境，讓學生住得舒適，學習效果更好。

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