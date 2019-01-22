流感疫情集中北部 重症人數5年新高中壯年比例增加

2019-01-22 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，上週類流感門急診就診9萬4716人次，較前一週上升6.2%，並新增57例重症、3例死亡；從去年10月進入本流感季以來，累計294例重症是近5年同期新高，其中21例死亡，近期疫情主要集中苗栗以北與離島，50至64歲重症個案有增加趨勢。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增的57例流感重症，均檢出A型流感，以H1N1為主，年齡介於出生4個月至98歲，以65歲以上49%、50至64歲33%為主，約70%有慢性病史、90%以上未接種本季流感疫苗。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，近4週社區流感病毒以H1N1占54.3%、H3N2占45.7%為主，由於H1N1除了侵襲嬰幼兒、老年人外，中壯年也有風險，原本重症以65歲以上為主，但近期50至64歲也有增加趨勢，從去年低於20%上升至30%以上。

新增3例死亡個案的年齡則介於47歲至66歲，均感染H1N1，均有慢性病史且未接種疫苗，從發病到死亡約4天至11天，最後因併發肺炎、敗血性休克而亡。

疾管署副署長羅一鈞說明，目前流感疫情出現南北差距，就診與重症以苗栗以北與離島為主，中南部與東部則是剛進入流行期，但預估農曆春節連假南北人潮流動，可能會出現變化，提醒民眾要注意防護措施。

疾管署統計，去年10月進入本流感季以來，累計294例重症，為近5年同期新高，但21例死亡則是近5年同期次低。

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