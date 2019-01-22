2019-01-22 15:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕寒士紅包過好年，就差你的一「幣」之力！

人安基金會、華山基金會、創世基金會策略聯盟舉辦的「寒士吃飽30」，預計募集70桌，在社會善心人士共襄盛舉終於順利達陣；人安基金會基隆平安站站長周泉宥表示，基金會希望給每位來吃尾牙的民眾，1人1個500元紅包，預計發出700個紅包，目前尚差50個紅包，仍待最後幾天的努力。

周泉宥說，「寒士吃飽30」尾牙活動，感謝基隆市長林右昌、立委蔡適應、崇右影藝科技大學進修部學生社團、上宇林茶飲公司等善心人士認捐，目前尾牙70桌目標已經達陣，將於本週日（27日）在基隆市輔仁大學聖心高中廣場舉行；但是，寒士1人500元紅包，在社會各界善心人士資助、及台電基隆區營業處員工募款捐贈，已經有650個紅包，還差最後50個500元紅包，希望大家一起幫忙，讓寒士過個好年。

周泉宥說，有意認捐寒士尾牙的紅包，可以撥打愛心專線2427-3323，劃撥帳號19949502（人安基金會）。

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