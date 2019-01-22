中市議員祖孫同台揮毫寫春聯

2019-01-22 15:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員張瀞分今天上午在豐原服務處舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請書法名家、老師免費幫民眾寫春聯，張瀞分還帶著孫女一起揮毫，寫下「吉祥如意」、「恭賀新禧」等春聯，祖孫同台較勁尬書法，相當有趣。張瀞分並祝福民眾新年快樂、吉祥如意、健康平安。

張瀞分揕稱市議會「最資深」的議員，70多歲的她寫得一手好字，今年特別帶著就讀大學的孫女李明昀一起揮毫，祖孫同台較勁，吸引民眾圍觀。

張瀞分熱愛書法，長年推廣書法活動，她表示，書法不但可以讓人心靈沉靜，也是相當重要的中華文化資產，應該好好發揚光大，她的孫子、孫女從小練書法，學得很開心、也很有成就感。

張瀞分舉辦春揮毫贈春聯活動，除了和孫女一起揮毫，並特別邀請台中市胡蘆墩書畫促進協會創會長林俞君、理事長楊潮滄，還有蔡順成、前台中縣農業局長趙令熙等書法老師，免費幫民眾寫春聯，民眾有的要祈求平安、有的要財源滾滾賺大錢，書法老師來者不拒，用心寫出符合不同民眾需求的春聯，氣氛熱鬧。

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