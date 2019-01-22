樂桃札幌增班天天飛航 長榮西雅圖增至每週10班

2019-01-22 15:29

〔記者陳宜加／台北報導〕樂桃、華信、長榮航空近期都有新航線與增班規畫。樂桃台北─札幌航線將從4月26日起增至每天1班、台北─大阪增至每週3班；華信則於4月1日起開航台中─馬尼拉航線，每週3班；長榮台北─西雅圖航線提前於5月24日起增為每週10班。

樂桃今天宣布，自4月26日起，台北─札幌航線將由每週3班增至每天1班往返；台北─大阪航線也增加1班，4月25日起提供每天3班往返，今天下午4點起開賣。大阪單程1980元起、札幌單程2380元起。

樂桃執行董事井上慎一表示，札幌航線開航以來好評不斷，因應台灣旅客高度需求，增班後提供台灣旅客更加便利的飛航服務，建議旅客透過樂桃官網提早訂購春季、夏季前往大阪與北海道的機票。

華信則宣布，台中─馬尼拉航線四月起開航，配合政府南向政策，除現有台中─胡志明市、河內航線外，新闢台中─馬尼拉航線，每週一、四、六飛航3班，以E190機型飛航，也成為華信南向航網的第三座城市。

華信指出，由於航程僅需2小時，菲律賓也是台商在東南亞重要據點之一，無論經商、洽公、旅遊均熱絡。

長榮台北─西雅圖航線，則將於5月24日起從每週7班，增加至每週10班，除了既有的每天1班，另外每週增加3班，每週三、週五、週日從台北出發，隔天返台。

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