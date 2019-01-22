雨衣、安全帽未脫就急著捐輪椅 愛心婦人笑：終於了卻心願

2019-01-22 15:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「我要捐輪椅，請問你們收嗎？」宜蘭縣陳姓婦人，省下平時擔任志工的誤餐費、車馬費，昨推著一輛新輪椅走進羅東聖母醫院募款中心，由於急著捐贈，安全帽、雨衣都未脫下，暖心舉動打動在場服務人員；她笑說，捐輪椅是她的一個小心願，她也會繼續做志工，再捐更多輛輪椅。

宜蘭縣近日天氣濕冷，聖母醫院募款中心21日一早，卻出現一名穿著雨衣的婦人，溫暖中心服務員。

在社福單位擔任志工的陳姓婦人，發願省下志工服務的誤餐費、車馬費，近期將金錢累積到一定數量後，添購一輛輪椅捐贈給聖母醫院。

21日上午，陳婦騎車抵達聖母醫院後，雨衣、安全帽還未脫下，就急忙到附近醫材行買了輛輪椅，為避免嶄新輪椅被雨水淋溼，還為輪椅穿上「雨衣」。

「我要捐輪椅，請問你們收嗎？」陳婦推著輪椅走入醫院募款中心；以往民眾捐贈物資，多會先打電話聯繫，但陳婦直接推著輪椅走進來，引起募款中心主任李麗秋好奇。

陳婦透露，她當志工時一直有個心願，希望將省下的費用化作愛心捐給醫院，因聖母病人、家屬有輪椅需求，她才決定要買輛輪椅捐出來；她笑說，捐完後終於了卻心願，但她仍會繼續做志工，捐更多輪椅。

「天冷心卻暖了！」李麗秋回憶，當天宜蘭濕冷，雨下整天，但仍有愛心民眾想到院內家屬、病人的需求，不畏風雨到院捐款，那份心意溫暖了她們；這輛輪椅將會用在患者身上，讓陳婦愛心在院內服務其他人。

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