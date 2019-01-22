桃園機場員工停車費漲價方案喊「卡」

2019-01-22 15:20

〔記者姚介修／桃園機場報導〕針對工會抗議停車費調漲，桃園國際機場下午說明指出，機場服務大聯盟各單位員工多所建議，因機場24小時營運，多數大眾運輸工具營業時間無法配合機場員工上下班特性，為避免大幅衝擊駐站員工通勤運具移轉成本，影響員工工作穩定感，機場公司決定修正暫緩調漲員工停車場費率。

桃園機場表示旅客2018 年4,653萬人次，為了龐大的旅客運量，服務旅客之機場單位駐站員工人數亦隨之增加至3.2萬人，導致桃園機場停車位不足。目前桃園機場全部停車位共6,564格，惟目前員工與旅客停車總需求為8千餘格（包含已申請月租員工4,823位、等待候補員工1,439位、旅客停車使用1,900格），停車場數量已明顯供不應求。

機場公司為紓解停車場飽和情形，陸續推動各項公共運輸載具供機場園區員工通勤選擇，除桃園捷運於2017年正式營運後，機場公司與桃園捷運公司研擬369員工通勤方案，提供通勤月票；機場公司也於2018年開始調查員工上、下時間及通勤路線，推動開辦各單位員工均可搭乘之交通車（目前開辦南崁線及大園中壢線每日總計約60班次）；另外各種運具整合及路線新增，如計程車共乘服務、國道客運路線（宜蘭轉運站-桃園機場）、協調國道客運短端售票等，就是希望鼓勵及引導機場園區服務的員工能以更經濟實惠的方式抵達桃園機場，提供旅客更優質服務。

除開發公共運輸工具供員工選擇外，機場公司也計畫以價格調整，提高停車場月租費，以真實反映成本，鼓勵員工少用私人汽車，多用大眾運輸工具，原預計於3月1日起調整員工月租停車費由每月1,200元至1,800元，透過市場機制，提供旅客更多停車空間；惟方案公布後，機場服務大聯盟各單位員工多所建議，因機場24小時營運，多數大眾運輸工具營業時間無法配合機場員工上下班特性，為避免大幅衝擊駐站員工通勤運具移轉成本，影響員工工作穩定感，機場公司決定修正暫緩調漲員工停車場費率。

未來機場公司也將持續配合機場員工服務特性，除協調機場各公民營單位需以員工為本、體恤員工的角度出發，妥善規劃員工上下班通勤，未來租地興建之各單位也需規劃足額停車位供員工使用，機場公司也會根據機場園區員工服務特性，積極開辦員工交通車，增加上下班交通需求更多選擇；機場公司目前設有 24 小時員工交通服務專線 0953-933-909、0929-519-909，及 line 官方帳號@nsp6569s 可供同仁詢問路線或預約搭乘。

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