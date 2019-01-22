校徽涉抄襲 屏東大學認了

2019-01-22 14:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕設計師楊佳璋昨天在臉書指控屏東大學校徽涉嫌抄襲他的創作，讓網友為他大抱不平，屏東大學兩度發出聲明，今早再由校長古源光主持召開調查會議，校方也在今天下午「認了」抄襲，並公開向設計師楊佳璋道歉，同時尋求楊的授權同意，讓屏東大學校徽能繼續使用。

屏東大學表示，今天由校長古源光親自主持調查會議，視覺藝術學系老師許有麟坦承，2014年在南台科技大學視覺傳達設計系任教期間，從一場講座中取得原創者的作品，許師後來到屏大服務，參與校徽徵選，在其作品修正時，未經原創作者授權同意下逕自引用，並交付校務會議討論，其他師長同仁在不知情的情況下表決通過，並於2015年10月完成商標註冊。

校方表示，這次事件在媒體揭露的第一時間，未能及時回應原創作者楊設計師以及社會各界的指評和質疑，主要是因為尚未約詢到相關當事人，聽取其完整陳述，還原釐清事件的來龍去脈，校長古源光今日兩度致電設計師楊佳璋表達歉意，也尋求校徽授權同意使用的想法。

校方強調，學校秉持高等教育的專業追求，對於此次爭議抱持誠實、負責、公開的態度，對所造成的侵權行為表達誠摯歉意，並希望以最大的誠意做好善後處理，校方也感謝各界對於學校的關注及指教，學校將記取教訓，未來在各項行政措施上將更加縝密，以維護智慧財產權及學術倫理與誠信。

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