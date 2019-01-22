高市府突擊中油林園廠 勞檢缺失罰24萬、部分被停工

2019-01-22 14:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕為避免事業單位因年節歲修或趕工，容易引發職災意外，高市勞工局今午突擊台灣中油林園石化廠現場工安，稽查丙烯製程壓力錶故障未檢修，連施工架都不符標準，稽查3項缺失，勞工局一口氣開出24萬元罰單，並對部分場區勒令停工。

高雄市府配合勞動部舉辦的全國春安聯合都導計畫，今由市府秘書長楊明州、勞工局代理局長陳石圍協同勞動部次長劉士豪，一同前往日前才發生工安意外的中油林園廠，並向中油提出「先顧工安、再發大財」的要求。

勞檢處共稽獲3項缺失，一是裂解工場D1211冷凝罐A03柱旁，施工架有高度落差達1.5公尺，又未設有安全上下的設備，該部分遭勞檢處勒令停工，並開罰6萬元；另一缺失是場區西北側1樓樓梯轉角防爆燈具，未修復還滲入雨水，此部分再罰6萬元；勞檢處還發現丙烯裂解工場裂解壓縮機二級出口冷卻器壓力錶失效，不能正常運件，開罰12萬元。

勞工局指出，高雄是台灣石化重鎮，石化業的生產製程安全，攸關市民及勞工生命、健康與財產安全，單中油林園廠現場，就有多達1244名勞工，廠區分為製程區及儲槽區，今突檢的新三輕組便是重要的煉油單位，包含有裂解工場、低溫工場、汽油氫化工場等。

勞檢處長許峯源表示，稽查發現施工架、防爆電器及壓力錶不符規定等缺失，顯示中油公司對安全管理仍待上緊發條，切莫因年關將屆而鬆懈，對其他業者，勞檢處已規劃春安檢查725場次、宣導12場次，對未落實工安的業者採取重罰，以確保安全衛生統合管理，防止承包商勞工發生職災。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/