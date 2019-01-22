餐飲董座出身貧農 招待獨貧長輩盼吃出尊嚴

2019-01-22 15:10

［記者黃旭磊／高雄報導］旗山貧農出身，餐飲集團董座招待長輩吃懷石料理，親自料理並上菜，期待吃出尊嚴。

華山基金會高雄站今天（22日）邀集12名偏鄉貧窮獨居長輩，接受鈺善閣高雄店招待用餐，店內用懷石料理精神烹調素食，由集團董事長陳健志上菜，長輩罹患口腔癌不便咀嚼，員工將猴頭菇切碎，長輩罹白內障看不到菜也於桌邊服務。

長輩盛裝出席，還穿上塵封多年皮鞋，在富麗堂皇包廂內享用數千元套餐，並獲贈陳健志手寫春聯。席間，郭阿嬤（81歲）流淚道謝表示，從沒吃過高級料理，感謝志工幫忙讓生活好過，祝福董事長及員工健康賺錢、子孫孝順。

陳健志出身旗山三角堀農戶，早年在家幫忙農事，之後擔任素食料理外匯學徒，家族創業全省素食，並與弟弟陳建草將菜色精緻化，創辦連鎖頂級素食懷石料理餐廳，自認出身貧寒更能感受貧苦。

陳健志說，小時候幫忙農事，過年桌上才有豐盛菜色，特別體會弱勢辛苦，這幾天特別冷，長輩們難吃到暖飯，期待用懷石料理讓長輩吃出意境與尊嚴。

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