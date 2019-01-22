早療團體盼「科技突圍」 克服台東偏鄉專業資源不足

2019-01-22 14:49

［記者王秀亭／台東報導］台灣公益社會實踐協會投入東海岸偏鄉慢飛天使早期療育多年，為克服偏鄉早療專業資源不足問題，向科技部提出科技突圍實驗專案，因科技部要從20案中選出2案，近日發出緊急「附議」訊息，盼民眾協助分享並按下附議鍵，有助解決東海岸早療問題。

「慢飛天使早期療育有黃金期，不能錯過。」台灣公益社會實踐協會執行長蔡美燕表示，台東醫療復健、托育資源集中在台東市區，東海岸沒有火車經過，早療家庭交通往返台東市區做療育，成為一大負擔，遂在成功鎮、長濱鄉設置療育據點。

蔡美燕說，東海岸偏鄉資源缺乏，治療師須從台北到台東再到成功鎮，翻山越嶺、交通往返，再者早療需要物理、職能、語言、心理等治療師，及社工、特教與教保老師等多重專業，急需跨領域專業合作平台，加上偏鄉人員流動率高，需要透過資訊化節省專業人員的訓練成本，增進專業資訊的判讀。

蔡美燕指出，若能成為科技部「科技突圍（Breakout）實驗專案-伴隨計畫」，可透過研究執行團隊找出創新整合的新解方，目前全台有20案提出需求，民眾附議是獲選的重要關鍵，因協會提案時間較晚，附議截止日期只到27日，每人每天都可上網幫忙附議，讓偏鄉早療有機會透過科技補足發展的障礙與距離的遙遠。

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