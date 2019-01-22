中火工安頻傳又查到29項缺失 勞動部開罰92萬、1處停工

2019-01-22 14:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台電台中火力發電廠去年底1個月內接連發生3起重大工安意外，造成4死，被勞動部列高風險營業單位，勞動部今突檢中火，當場又查獲包括高樓工程未設護欄等29項缺失，當場開罰92萬元，並罰一處停工，限期改善。

勞動部今日會同地方及目的事業主管機關，在北、中、南3地同步實施春安聯合檢查，上午出動30餘名人力，突擊檢查台中火力發電廠，針對廠內設備改善工程及歲維修工程進行「地毯式工安檢查」。

勞動部職業安全衛生署中區職安衛生中心主任朱金龍指出，台中火力發電廠去年在約1個月時間內就發生3起重大工安意外，造成4死，已將中火列為高風險廠場加強安檢對象，每週1次進場安檢，去年11月16日起已安檢9次，也有查出37項缺失。

今日再突檢，30餘人全面安檢相關工程後，還是查出29項缺失，包括捲揚設備未做護圍，操作人員有肢體捲入危險，另廠內電動機具未加頂棚，一旦有物體飛落，施工者易被砸傷等。

此外，更在煤倉區高樓水泥塔平台工程發現未做護欄，及垂直爬梯超過兩公尺要有護籠，也未設護籠，因是高空作業工程，當場勒令停工且開罰6萬元。

朱金龍指出，總計29項次違失共處92萬元罰鍰，至於停工項目等改善複檢通過後才能復工。

台電台中發電廠廠長朱記民今年1月2日到任，他強調，被賦予強化工安任務，目前除勞動部安檢外，內部也是每週稽查，檢討改善；並將再另找外部人力查核人力協助加強工安查核機制，盼建置加強完整查核網，另對承包商再加強教育訓練及要求具備證照者才能進場，希望達到工安零事故目標。

今天的聯合稽查包括勞動部次長施克和、台中市政府勞工局長吳威志等一同率隊展開，兩人均強調工安重要，盼藉由中央與地方合作，共同宣示關懷勞工工作安全，並呼籲事業單位務必做好各項安全設施及落實職業安全衛生管理，且對勞工加班時數、加班費給付及休息休假等妥適安排。

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