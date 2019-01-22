「台中五分埔」年貨大街25日開跑 交管措施看這邊

2019-01-22 14:32

〔記者許國楨／台中報導〕有「台中五分埔」之稱的天津路年貨大街週五（25日）開跑！為避免民眾誤闖封閉道路，或因停車空間不足而浪費時間尋找停車位，台中市第二分局今天公布交管時間及封路時段，同時提醒民眾開心購物時，也得小心身上貴重物品及財物，以免被宵小盯上敗興而歸。

此次天津年貨大街時間為1月25日（週五）至2月4日（週一），平日（週一至週四）13時至23時，假日（週五、週六、週日及連續假期）11時至23時30分，計11天活動採封街方式舉辦，為避免民眾塞車之苦，警方呼籲民眾進入活動會場可搭乘大眾公共運輸交通工具，相關疏導管制措施及停車資訊如下。

（一）封閉路段：天津路2段（中清路至梅川西路，不含青島路、 山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口）。

（二）兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地全面汽、機車禁止通行。

（三）24日 （活動前一日）15時開始進行封路管制及車輛疏散，年貨大街封閉路段鄰近各路口均有設置公告，提醒用路人提前改道。

此外，警方配合天津商圈年貨大街活動期間，規劃交通疏導勤務，確保交通流暢，也將針對違規攤販及違規停車加強勸導舉發，並提醒民眾小心身上貴重物品及財物安全，快樂購物、平安回家

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