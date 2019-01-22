又傳虐童？3歲童滿臉黑青 幼師謊稱跌倒、打架

2019-01-22 14:21

〔記者陳心瑜、翁聿煌／新北報導〕又傳虐童！新北市中和區實踐幼兒園傳出聘用無教保員資格中國籍女子擔任幼教師，一名家長日前在臉書控訴，16日從幼兒園接回3歲大的兒子時，發現兒子臉頰滿是瘀青，教師對傷勢交代不清，稱是打架、跌倒所致，隔天教師才坦承是自己捏孩子臉頰懲罰，家長氣得在臉書發文控訴，更指教育局沒告知處理結果。新北市政府教育局回應，18日獲報後立即調查，若調查屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法移請社會局裁處，最高裁罰30萬元並通報教育部不適任教師系統。

該園未依規定報局核備進用人員裁罰25萬元

新北市教育局表示，18日接獲家長來電，立即要求該園校安通報及責任通報，22日將當事教師調離現職並派員至現場調查，目前確定該園未依規定報局核備進用人員，裁罰25萬元；進用未具教保人員資格者處負責人及當事人最高裁罰3萬元；針對幼兒園未盡督導之責，將依幼兒教育及照顧法第51條規定督導幼兒園提報改善計畫限期改善，並依情節重大情形移請司法查察。

家長怒控，幼兒園W老師稱兒子拿課本打其他3位同學，因此兒子被同學圍毆，但另名教師卻稱是兒子偷溜進廚房玩，因此跌倒受傷，家長質疑教師說謊，當晚帶兒子驗傷，臉頰、頸部和四肢都有多處瘀挫傷。

家長表示，兒子的黑青超過3天都還沒消退，經過和園長反映，看了監視器才發現教師卸責又說謊，不僅在午休時間拉著孩子撞門把、甩巴掌，被打了超過3分鐘，令他十分痛心，表示「一定要告到底」，更問「不知道到底那個學校可以讓我安心送孩子去上學？」

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