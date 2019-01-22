全球僅2廠商 北流中心電動升降舞台招標恐易挨告

2019-01-22 14:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕北部流行音樂中心預計今年底試營運，但為了施作電動升降舞台，明年下半年須暫停營運3個月，讓市長柯文哲在市政會議大表不滿。如今升降舞台招標再添難題，因升降舞台系統屬於國際專利品，全球僅兩家廠商施作，但兩家廠商互相競爭，導致國際間興訟不斷，連高雄衛武營國家藝術文化中心都因選用一家系統就遭告涉嫌綁標，成為新工處及文化局之間的燙手山芋。

知情人士透露，升降舞台系統屬於專利品，全球僅兩家系統廠商，一個是油壓升降系統，另外一個為鍊條升降系統；而兩家公司在國際間競爭激烈，在各國都有互告紀錄，台灣近期則是去年開幕的衛武營國家藝術文化中心，因選用一家系統，就挨告涉嫌綁標。

另外，除了建置，選一家系統將會連帶限制後續維護廠商的資格，因為涉及數十年、上億元的維護費，所以兩邊廠商也睜大眼睛等著看北市府如何招標。而在挨告風險高的情況下，文化局與新工處對於該由誰負責招標都備感困擾，「因為誰主責，未來就恐由那個局處挨告。」

對此，新工處與文化局都證實，該標案確實容易產生糾紛。文化局表示，市府為了避免陷入綁標疑慮，因此決定採用最基本的條件，比如要求負載磅數、升降高度及舞台片面等，就是為了避免設定到廠商之間的專利條件。

對於，將由誰負責招標，文化局表示，前文化局長鍾永豐時期有協調由文化局設定條件，交由新工處對外招標，目前暫定維持作法。而未來如何面對維護廠商資格，文化局回覆，只要是可擔負系統維護的廠商都具備資格。

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