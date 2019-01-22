最後一刻自己做主 苗醫「預立醫療諮商門診」啟動

2019-01-22 13:57

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院衛福部苗栗醫院推動「預立醫療照護諮商門診」今天正式啟動；民眾在身體穩定時，透過「預立醫療照護諮商」（ACP）簽署「預立醫療決定」（AD），並註記於健保卡，一旦符合末期病人等五大狀況時，依照所願，最後一刻自己做主，將於2月起開診。

苗醫副院長李永恒指出，「病人自主權利法」，於本月6日正式上路，苗醫向衛福部爭取「預立醫療照護諮商推廣獎勵計畫」，開辦苗栗縣「預立醫療照護諮商門診」。

李永恒指出，「病人自主權利法」五大適用狀況為末期病人、處於不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒，且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情況。意願人可勾選接受或拒絕維生醫療、人工營養及流體餵養，另外當意識昏迷或無法清楚表達意願時，由醫療委任代理人代為決定。

苗栗縣「預立醫療照護諮商門診」2月起正式開診，每週2診並採預約制度，民眾本人可協同2親等內之親屬至少1人參與，但必須經醫師及經驗豐富的護理師、社工師或臨床心裡師之團隊諮商說明後，簽署「預立醫療決定」。

此舉最重要的是，讓氣數已盡的病人，不必擔心反覆被急救或勉強維持生命，而能在緩和醫療團隊陪伴下，尊嚴善終。預約專線：037-261920轉2284，門診時段為每週星期三下午14：00~16：30；星期四上午09：00~11：30。

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