史上最萌國會質詢 小學生：營養午餐有沒有農藥？

2019-01-22 13:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕為了讓孩子們更了解台灣的民主機制，民進黨立委林淑芬今舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請多名就讀小學4到6年級的學童到立法院，以小小立委身分質詢農委會官員，追問營養午餐有無農藥、非洲豬瘟從哪裡來等議題。林淑芬強調，推廣民主法治教育永遠不嫌早，相信這樣的體驗，會比單純參觀立法院更讓孩子們留下印象。

趁著立法院休會，林淑芬特別從今天起舉辦為期2天的「小小公民國會體驗營」，邀請來自新北市蘆洲、五股等區的國小學童到立法院扮演小立委，孩子們除了要聽取簡報，也要模擬內政委員會的委員質詢農委會官員。

據了解，農委會主委陳吉仲原定今日親自到場接受小小立委們質詢，但臨時有事無法到場，最後由農委會輔導處長范美玲代打上陣。范美玲今首先進行專案報告，介紹非洲豬瘟防疫措施、營養午餐來源等議題，孩子們隨後質詢時也展露立委風範，從學校能否種菜、營養午餐是否有農藥、基改食物的風險及非洲豬瘟來源等，都成了質詢重點。

林淑芬表示，推廣民主法治教育永遠不嫌早，讓學童們體驗如何質詢官員，可以訓練他們思考議題及蒐集資訊的能力，相信會比參觀立法院更能留下深刻印象，這兩天總共會有60名學童參加，明天預計邀請內政部長徐國勇到場，向孩子們報告警政、消防及國土保育等議題。

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