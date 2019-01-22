寒冬送暖義剪贈毛帽 助弱勢孤老過暖年

2019-01-22 13:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕春節將至，國民黨雲林縣黨部、婦聯會雲林分會斗六支會結合華山基金會關懷斗六地區弱勢獨居長輩，除致贈毛帽外還安排義剪，讓獨居及弱勢長輩感受社會溫馨。

婦聯會雲林分會斗六支會主委洪錦慧表示，歲末年終，天氣轉冷，近幾年斗六支會均會舉辦捐毛帽活動，關心弱勢長輩，往年捐100頂，今年追加至200頂，並配合認養華山基金會送年菜活動，希望弱勢老人能感受社會關懷，過個好年。

JS HAIR SALON現場也幫弱勢獨居長輩進行義剪，並為與會的獨居老人戴上年禮毛帽，提前幫助打理儀容溫暖迎接新年，老人家戴上毛帽後，個個都說好溫暖。

華山基金會斗六站長蔡恂恂表示，在社會大眾的支持下，今年過年年菜勸募已經到位，但每月到宅關懷每位弱勢長輩的認養金還有缺口，由於每個鄉鎮只有一名服務人員，要照顧長輩又要籌募經費真的很辛苦，現場與會來賓也呼籲大家每月小額捐款繼續支持弱勢獨居老人服務。愛心專線：05-5518905蔡站長。

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