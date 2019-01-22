過年走春哈瑪星 復古出遊「雄時行」

2019-01-22 13:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕春節出遊又稱走春，高市文化局特別規劃「雄時行」的哈瑪星出遊攻略，將老建築結合文創巧思推出新玩法，老少咸宜的文史路線規劃，讓民眾輕鬆暢遊，順便展望新年新氣象。

高市文化局表示，捷運西子灣站旁的哈瑪星鐵道文化園區，各款火車車輛鑲嵌於佔地遼闊的扇形鐵道，可迎風感受鐵道紋理，鄰近的哈瑪星鐵道館以生動模型擬真還原台灣鐵道經典場景，還有小輕軌號及蒸汽小火車等迷你車款提供遊客體驗搭乘。

鐵道館位於駁二藝術特區，是高雄水岸最具特色的文創基地，其中駁二大義倉庫區鄰近輕軌大義站，提供藝術家及文創品牌進駐，已成年輕人挖寶、約會的首選，應接不暇的流行玩意，以及隨處可見的公共藝術巧思驚喜，是最好拍的時尚打卡聖地，其中尤以上千張椅子堆疊出的「椅子樂譜」大型裝置藝術最為吸睛。

想要悠裝慢活過節的民眾，也可以選擇搭乘文化公車哈瑪星線，，車上導覽人員專業解說讓旅程更加豐富有趣，文化公車哈瑪星線西抵打狗英國領事館，東至愛河（歷史博物館／電影館站），50元票價一日無限次搭乘，旅客可任意擇站點上車直接投幣買票。

矗立於壽山的打狗英國領事館，全區包含山上官邸及山下領事辦公室，以登山步道相連，並通往哨船頭海濱。園區內新推出「打狗港時空潛望鏡」，以時下流行的MR混合實境科技，堆疊自荷蘭時期打狗港至現代高雄港的實景圖像，提供沉浸式的體驗，引領參訪民眾重遊歷史現場。

若時間充裕，文化遊艇「史溫侯探險之旅」船班自英領館前哨船碼頭開航，繞巡高雄港周邊相關景點，可體驗昔日打狗第一領事史溫侯的來台之路，春節期間文化局購買全票入園還可獲得精美小禮物乙份。

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