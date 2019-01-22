獨家》桃園機場停車月租費翻倍漲 工會不滿嗆罷工

2019-01-22 14:15

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園國際機場駐站員工月租停車費將分3階段由原來的1200元調漲至2400元，消息傳出引發華航等各工會反彈，發起聯署抗漲甚至揚言罷工；對此，桃機發表聲明指出，費率至今已超過12年未調整，其費率偏低脫離市場行情，吸引員工大量使用私人運具，為調節停車場供需平衡，才會分3階段調漲，既然外界有疑慮，將暫停停車費漲價，並擬草案完善解決員工停車場問題。

華航工會聯署書大致內容指出，航聯會統計桃機公司在2018年的收入超過200億元，獲利約60億元，這是所有在桃園機場上班的勞工全年不分晝夜、全日輪班辛勞的结晶，桃園國際機場才得以服務數千萬旅次，多次獲獎這都是全體桃園機場員工努力的成果。

想不到今日桃機公司不但不體恤桃園機場勞工努力维護我國門面的付出，甚至還強行大幅調漲員工機場停車費，以剝削底層勞動者來增加桃機獲利，令人無法苟同。

國際機場工會聯合會則指出，桃園航空站變更為桃機公司，其目的在轉型掌握正確方向，以提高安全、服務效率，公司化可避免過去官僚丶虚偽丶造假事件重演讓國家大門蒙羞，然而桃機公司卻未思考轉型正義的使命，如果桃機執意調漲停車費，勞工為捍衛各團體工會自身權益，勢必發動抗漲行動，屆時若引發春節期間航機作業安全秩序等問題，一切後果由桃機公司負完全责任。

針對各工會抗漲，桃園機場聲明指出，考量桃園國際機場駐站員工月租停車費率至今已超過12年未予調整，其費率偏低脫離市場行情，吸引員工大量使用私人運具，為調節停車場供需平衡，才會分3階段由原來的1200元調漲至2400元，不過桃園機場公司也表示，將可能暫停停車費漲價，並擬草案改善員工停車場的問題。

桃園機場指出，員工依據107年9月3日「駐站員工月租停車費率調整案」會議決議辦理，將停車費自每月新台幣1200元月分3階段調漲至每月2400元，近年桃園機場旅運量大幅提升，去（107）年旅客人數已達4653 萬人次，服務旅客之相關單位駐站員工人數亦增加至3.2萬人，導致停車位供不應求，連續假期及尖峰時段（尤為員工交接班時段）易常有無停車位之情形，經統計桃園機場停車場總停車位供給為6564格，惟目前員工與旅客停車總需求為8162格（旅客約1900 格、已申請月租員工約4823位、等待候補員工約 1439 位），停車場現況明顯供不應求。

桃園機場表示，停車費暫時凍漲，也會尋求其他方案解決問題，由於原本預計搭蓋5000個停車位的貨運區土地，因地下污染遭桃園市政府環保局5年之內限建，預期今年可以解禁，另也會提出航空公司租地自建停車場方案，以解決現有停車位不足的問題。

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