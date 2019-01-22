吃得到木鱉果、紅藜 庇護工廠偕五星飯店合推春節手作餅乾禮盒

2019-01-22 13:58

［記者王秀亭／台東報導］伊甸基金會台東庇護工場首度與台東桂田喜來登酒店跨業合作，飯店主廚將木鱉果、紅藜、洛神等在地食材融入手作餅乾，由庇護工場身障學員製作，首度推出100盒聯名限量款「春節手作餅乾禮盒」義賣，試探春節禮盒市場。

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，嗎哪食堂提供縣內身心障礙者職業訓練，去年桂田喜來登酒店主動提出合作想法，台南桂田酒店點心房主廚林建宏，以在地食材研發獨家的手作餅乾配方，特地指導身障學員們製作，隨著農曆春節將至，順勢推出包含巧克力紅藜餅乾、洛神花餅乾、木鱉果鑽石餅乾、經典咖啡餅及肉紙的限量款禮盒。

今天上午開賣會上，主廚林建宏再度示範木鱉果鑽石餅乾做法，在庇護工場3年的輕度智能障礙學員小勝從旁輔助，小勝說，很喜歡烘焙，這次有機會挑站主廚的獨家配方很開心，經過嘗試和調整後，做出酥脆香甜得手作餅乾很有成就感。

台東桂田喜來登總經理林育葳，未來台東桂田也會回購餅乾，讓每位住房旅客都能吃到身障學員手做的餅乾。

伊甸基金會與台東桂田喜來登酒店聯名款春節禮盒即日起開放訂購，限量100盒賣完為止，民眾可電洽伊甸台東庇護工場─嗎哪食堂089-346610，或直接至桂田喜來登酒店一樓麵包坊購買。

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