女童噴槍事件 醫師研判高壓氣體打破肺泡窒息死亡

2019-01-22 13:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄1名3歲女童與父親到加油站自助洗車，傳出疑將高壓空氣噴槍放進嘴巴噴射致死，檢警相驗發現女童顏面、頸部腫脹，還合併氣胸、皮下氣腫，醫師從女童外觀研判，氣槍瞬間打進高壓氣體疑似把肺泡打破了，造成「張力性氣胸」，肺泡無法正常擴張、換氣而窒息死亡。

醫師解釋，人體胸腔像一間房子，裡面的肺泡像個大氣球，房子與氣球間的空間就是肋膜腔，如果肺泡破裂，氣體就外流到肋膜腔，肋膜腔內的氣體愈來愈多而無出口，就會把肺泡壓扁，致肺泡塌陷，造成「張力性氣胸」，人體無法換氣而窒息死亡。

醫師表示，病患若「張力性氣胸」，其肺部外流氣體會往頸部、顏面等皮下組織跑，造成嚴重腫脹，大量氣體累積也會形成皮下氣腫現象。從女童顏面、頸部腫脹，還合併氣胸、氣腫及皮下氣腫，是「張力性氣胸」很典型的表現。

醫師說，「張力性氣胸」造成原因通常是車禍外傷撞擊所致，因為撞擊導致肋骨骨折合併肺泡破裂，肺泡的氣體不斷外流到肋膜腔內，造成肺泡塌陷，失去功能，如果沒有及時治療，可能在數分鐘內就致人於死地。

高雄1名3歲女童前天下午坐父親轎車到左營加油站自助洗車時，女童在車上疑似把空氣噴槍放進嘴巴裡，瞬間臉色蒼白失去生命跡象，女童父親將她送醫急救，搶救後仍告不治。

檢警初步相驗後，女童顏面、頸部腫脹，併發氣胸、氣腫、皮下氣腫等症狀，但仍無法確定是何種原因造成女童受傷，已安排法醫進一步解剖確認死因。

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