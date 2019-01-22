基隆將造兩座電梯直達中正公園 春節後第三次招標

2019-01-22 13:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府推動中正公園「希望之丘」計畫，規劃在信二路防空洞、義二路舊中正二分局各打造1座電梯，讓遊客可直達中正公園欣賞基隆山海美景，其中，舊中正二分局的電梯模仿港區吊貨櫃的橋式起重機造型，高58公尺、約19層樓高，很有基隆海港特色，總經費約2.4億元，預計春節後進行第3次招標。

從基隆信二路停車場對面的中正公園入口牌樓拾級而上，要走200多階才會到山上的主普壇、大佛禪寺、觀音像，基隆市長林右昌上任後規劃設置電梯，讓行動不便的老弱婦孺不必辛苦爬坡，直接攻頂，也藉此將人流引入周邊的哨船頭商圈，活絡商機。

市府都市發展處說明，「希望之丘」計畫希望將二沙灣地區整體發展起來，舊中正二分局正對信四路，未來港務公司將會調整成郵輪旅客的出入口，讓遊客一下船就可以搭電梯到主普壇，感受基隆山城與海港之美，再搭電梯到信二路防空洞，一路玩到海洋廣場、廟口夜市等地。

根據規劃，舊中正二分局的電梯將以鑿井工法，興闢模仿橋式起重機外型的電梯，將遊客送上高58公尺、約19層樓高的觀景台，飽覽「大船入港」等基隆特色景致，同時拆除舊中正二分局3棟建物，由於拆除後，高程落差將逾5公尺，未來會設計改成「之」字型的無障礙坡道，緩衝高度，未來也將設置旅客服務中心、名產專賣店等。

信二路電梯入口規劃在防空洞內，出口處在忠烈祠下方的平台，有民眾擔心地質地質恐難承受，市府表示，經鑽勘後為岩磐地質，也會在洞內進行防水、排水、照明等工程，加強安全性，總經費約2.4億元，目前在調整預算送內政部營建署核定，預計農曆春節後進行第3次招標。

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