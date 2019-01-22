後龍愛心園揪廚師義煮 送暖弱勢吃尾牙

2019-01-22 13:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕凜冬來襲，但社會處處有溫情！苗栗縣後龍愛心園送暖弱勢身心障礙者，特邀請愛心廚藝協會的廚師們，一同辦桌宴請新苗發展中心85位院生，以豐盛的客家美食讓院生們享受美味尾牙。發起人陳彥云表示，靠著各界有錢出錢、有力出力，資源共享一同為家鄉貢獻一己之力，也盼讓這份善意傳遞下去。

苗栗縣私立新苗發展中心長期照顧縣內15歲以上心智、自閉、多重、失智及唐氏症患者，但其中有1/3的院生已達40歲以上的身障者老化標準，院方除了積極輔導培養院生獨立能力，同時也期盼各界能提供穩定支持。

後龍愛心園趕在歲末寒冬之際，由64位地方善心人士籌資出力，並邀請全台各地的餐廳大廚一同共襄盛舉，為新苗發展中心的弱勢院生舉辦一場別開生面的尾牙宴，爌肉、筍乾、烤雞、粄條等道地客家美食端上桌，還有舞蹈及音樂表演，讓院生們吃得不亦樂乎。

陳彥云表示，希望藉此活動，匯集各界善意，送暖縣內弱勢民眾，同時也使資源循環共享，讓愛永續；義煮廚師潘國榮說，能夠貢獻一己之長，以愛心讓大家品嚐美食，也許多廚師特地請假或犧牲假日，就是要來一起響應這次有意義的活動，除了提早助弱勢感受年節溫暖，也盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多人投入。

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