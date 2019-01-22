志工教育融入課程 竹市推志工倍增計畫

2019-01-22 13:24

〔記者王駿杰／新竹報導〕為鼓勵更多青少年加入志願服務行列，新竹市府推出志工倍增計畫，邀請轄內國中將志願服務納入國三課程，預計在2年內增加1千名青年志工，今天在第一個合作示範學校曙光女中辦理記者會，希望號召更多國中將志工納入正規課程，擴充學習場域。

社會處長李季縈表示，市府預計在兩年內培育超過1千名青少年志工，讓他們取得志工紀錄冊後投入各類志工服務，讓志工服務向下扎根，注入新血，昨天首站力邀培植青少年志工已趨成熟的曙光女中一起推動，期盼透過志工服務多元學習，加深學生了解志願服務的內涵。

李季縈指出，曙光女中在志工教育上已行之有年，目前校內高中部有「青年會」、「小太陽」及「儀隊」等志工服務隊，國中部則有「童軍社」及「小天使社」的社團，長期對弱勢高齡長者、身心障礙者提供定期服務。本次透過市府推動志工倍增計畫，向市府核備志願服務課程，讓學生完成12小時的訓練後，就可取得志願服務紀錄冊。

李季縈表示，竹市志願服務推廣中心預計3月起辦理志工訓練課程，特別安排青少年志工受訓名額，同時也規劃於7月份辦理青年志工返鄉服務，藉此倡導各級學校都能一起推廣志願服服課程 。

今天記者會由副市長沈慧虹到場參與志工授證活動，她說，竹市今年起推動志工倍增計畫，除原有1萬6千名志工，希望兩年內再增加1千名青年志工，這次活動把志工教育納入課程，而曙光女中過去無論是在兒藝節或新竹300博覽會，都可看見該校服務隊的身影，且該校已連6年將12小時志願訓練納入國三必修課程，讓學生多了柔軟看待世界的能力。

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