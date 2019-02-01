小編精選》想變成偶像免整形 這些人告訴你易容術都是真的！

2019-02-01 16:00

〔影音新聞／綜合報導〕現代的化妝產品越出越多，人們也能更容易以化妝技巧讓自己變得好看。但只是遮蓋臉上的瑕疵或者修正輪廓已經不夠看，還有人可以用化妝技巧就達成「整容」效果，妝前妝後完全不同人，讓人不禁大聲驚呼：「易容術真的存在！」快來看看2018年有哪些驚人的「易容高手」吧！

超高等級Cosplay 化妝變身《蒙娜麗莎》讓人懷疑自己的眼睛！

有許多的美妝達人透過把自己改造成名人來展現化妝技巧，但把自己畫成名畫中的人物，你看過嗎？中國一名美妝博主宇芽YUYAMIKA，經常拍攝各種名人的仿妝影片，這次她推出了名畫仿妝系列，把自己變成「世界最有名的女人」蒙娜麗莎。看宇芽完妝的樣子，還以為是有人把《蒙娜麗莎》去背換了一張新背景呀！

「神還原」卡通人物！ 美妝Youtuber這樣玩Cosplay

國外的特效化妝Youtuber Annie Thomas，因為喜歡卡通就試著把自己畫成小時候喜歡的卡通《小淘氣》（Rugrats）中的Cynthia，他將自己「變身」後的照片上傳網路後，引起網友大量轉發，因此她開始轉換方向，製作更多卡通化妝。這個把自己直接轉換成2D的Cosplay法，也讓網友盛讚她太有創意又太厲害了！

還在煩惱萬聖節該怎麼打扮？ 美女化妝師示範超獵奇妝容

每到萬聖節都不知道該如何打扮嗎？來自德國的資深特效化妝師Julia Wunderlich在社群媒體上po出各種驚悚的妝容，為提供大家幾個好點子。她從事特效化妝超過10年，精通特效化妝和人臉彩繪，效果極其逼真獵奇。她也毫不藏私的公開示範教學，讓網友們也能試著自己在家嘗試。

看完是不是有點懷疑自己的眼睛了呢？看來如果把化妝術學好再加上一點自己的創意，變成新垣結衣也不是難事啦！

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