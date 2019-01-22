糾正理科太太影片內容 台大教授：她的科學活在50年前？

2019-01-22 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「理科太太」以淺顯易懂的方式解釋許多知識議題，近來因此爆紅，不過，有部分網友認為，理科太太針對影片中相關科學議題所做出的理解並不全然正確，她在去年8月所發布的影片中，討論到有機食物的優缺點，理科太太一句「有機肥料就是動物大便」遭到農糧署糾正，台大農藝學系名譽教授郭華仁在今年1月初也曾經批評：「她的科學是活在50年前嗎？」

理科太太在這部影片中表示，有機蔬菜不等於沒有農藥殘留，只是比一般種植的蔬菜還要少，但營養成分差不多。理科太太提醒，在食用有機蔬菜前還是要仔細清洗，因為「有機肥料就是動物的大便」，所以不洗乾淨的話有可能吃到大便、菜蟲和微量農藥。

針對理科太太針對有機肥料做出的論述，郭華仁在臉書直言：「咦，她的科學是活在50年前嗎？50年前是有菜農澆大便的，現在的規範可不能直接使用。」另外，郭華仁指出理科太太提及「有機農產品的規範裡承認低劑量的、合理的農藥殘留範圍」，但是目前我國有機規範還是停留在零檢出，雖然太過嚴苛，有些國家的有機規範是「允許意外汙染」，不過那些殘留可能是一般（合理）允許值的千分之一以下。

另外，理科太太在影片中引述哈佛大學附屬醫院營養部部長Kathy McManus所說：「有很多研究去比較有機蔬菜和一般蔬菜的營養價值，結果發現有機蔬菜含有的礦物質、維生素並沒有比一般蔬菜多。」郭華仁表示，根據廣泛的「科學比較」，一般而言有機蔬菜中的抗氧化成分是有比較多，而壞物質比較少。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/