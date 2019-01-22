號誌不連鎖惹民怨 侯友宜飆罵交通局官員

2019-01-22 13:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕1月11日上午新北市交通監控中心軟體異常，造成交通號誌不連鎖，總計影響15個行政區、48條路段，引發民怨。新北市長侯友宜今天公開檢討此事，頻頻拋出問題，還以嚴厲語氣指責交通局，告誡同仁「不要把問題丟給廠商」。

侯友宜今天主持道路安全督導會議，針對上週全市發生號誌不連鎖的事件，侯友宜質問交通局官員，「你知不知道交控中心問題出在哪裡？給你2分鐘。」

官員解釋，因交控中心進行系統更新後，其中一台電腦異常，造成48個路段紅綠燈不連鎖，當下沒有發現，直到7點多陸續接到民眾通報展開追查，完成系統重新設定及校正，影響新北市15個行政區的交通。

侯友宜追問，系統多久校正一次？1個小時要對幾次？總共幾天沒有對？

交通局官員說，電腦維護廠商在1月4日未發現控制器的時間有錯誤，直到11日發生異常，期間報表未確實記錄，針對廠商疏失已進行裁罰，交工科人員提送考績會檢討。

侯友宜又問，「下錯指令的是我們同仁嗎？他是沒經驗嗎？」並質疑沒有事先檢查，應是人為疏失。交通局官員回應，廠商與主管業務的同仁都在檢討範圍。

「請不要推給廠商！」侯友宜嚴厲表示，廠商是市府督導的，我們是公務人員，廠商只是協助，市府要有審查與督導機制，平常沒有好好審核、督導，突然發生狀況，不知道問題出在哪裡，拖了1個小時才解決。

侯友宜強調，「這不是小事！」他上任第一天就視察交控中心，希望找出大家習以為常的問題好好檢視，如果因為號誌不連鎖發生車禍，民眾一定會申請國賠，監察院也會糾正市府，更嚴重就是業務過失，這是法律問題，「不要以為指揮中心只是坐在那裡沒事做。」

侯友宜指責說，涉及安全的問題，不能等閒視之，不要把問題丟給廠商，廠商是市府該負責督導，不好的廠商該換就換，攸關安全的問題，沒有妥協空間。

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