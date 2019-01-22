溫室小番茄受氣候影響 開了花缺無法結果

2019-01-22 12:49

〔記者萬于甄／台南報導〕玉女小番茄夯，近年吸引不少青農栽種，但今年受暖冬影響，開花卻無法著果，導致許多溫室小番茄產量銳減，新市青農王彥鈞表示，今年產量不到去年的三分之一，價格更較去年少了一成，現只能採多少算多少。

玉女小番茄栽種可分成露天及溫室種植，根據栽培管理不同，種出的甜度及形狀也不盡相同，台南新市青農王彥鈞搭設溫室種植玉女小番茄，原可調控溫室內的氣候，但今年受到室外暖冬影響，導致小番茄開花卻不結果，影響到產量。

王彥鈞表示，小番茄適合的溫度白天約20至25度、夜間則可降低到10至15度，不過，日前溫室白天高溫竟達40度，連晚上也有20度以上，溫度大亂，影響小番茄生長，產量更不到去年同期的一半。

他說，在去年9月種植約2分地小番茄，10月中旬陸續開花，原本12月中旬可開始大量採收，孰料，目前採收的量一天平均5箱，每箱約6公斤，往年同期一天採收則有15到20箱的產量，今年採收真的不如預期。

王彥鈞苦嘆，今年以溫室種植小番茄，在產量或者價格上都沒有往年來的好，去年農曆年前每箱小番茄價格約有8、900元，今年大概落在6、700元，現在只能採多少算多少，期待來年可以有好的收成。

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