非洲豬瘟意外捧紅這隻豬 小女生詢問「哪裡買？」

2019-01-22 12:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「非洲豬瘟」意外捧紅「道具粉紅豬」！彰化縣今天上午在溪湖肉品市場舉行「非洲豬瘟防疫演練」，主辦單位為求演練逼真，特地買了8隻絨毛粉紅豬，超kawai的道具豬超吸睛，還有小女生跑來問「這要哪裡買？」

因應「非洲豬瘟防疫」，各縣府為協調各部門做好防疫措施，近來紛紛舉行防疫演練，而豬道具意外成為演練的另一焦點。

道具豬起初以「燈籠豬」為主，但絨毛豬則後來居上，近日來廣為各縣市主辦單位喜愛。今天上午彰化縣府在溪湖肉品市場舉行演練，一名在縣府上班的女員工特別跑到指揮中心私下問「這豬要哪裡買？」

她說，要買來當抱枕，這隻豬「肚量超大」，今年又是豬年，相當應景，之前在電視新聞上看到就非常喜歡，可惜不知哪裡買。

縣府動防所長董孟治說，同仁在絨毛玩具店購買，尺寸不一，網路也有賣長50公分和75公分的尺寸，價格從350元至700元不等。他們買來當道具，將來不只演練可派上用場，認識豬隻各部位也可一目了解。

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