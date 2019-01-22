旗津渡輪推優惠3個月 全票從40元降為30元

2019-01-22 12:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局今天中午宣布，為配合旗津地區觀光發展，旗鼓渡輪從2月1日至4月30日，現金全票及機車原價40元，打75折降價為30元；電子票證維持不變以5折優惠價收20元、機車25元。

高雄市長韓國瑜日前曾強調，為了拚觀光，希望最快在農曆春節前，調降旗鼓渡輪的票價。市府秘書長楊明州昨邀集相關單位討論，為吸引更多觀光客遊旗津，並考量即將來臨的農曆春節連假、228連假及清明連假，旗鼓渡輪將從2月1日起至4月30日止，推出優惠票價，以刺激旅遊成長。

高雄市交通局今天中午宣布詳細優惠內容，旗鼓渡輪全票及機車原價40元，降價優惠為30元，以75折優惠價計收；電子票證維持不變，即以5折優惠價收20元、機車25元。

至於4月30日以後是否續推優惠？交通局表示，輪船公司將就現金及電子票證載客量的增減，及營運成本等加以分析，做為後續票價調整及優惠方式的檢討。

此外，交通局也將與觀光局合作，研擬如何把鼓山或旗津的商家消費，與渡輪結合推出優惠。

交通局說，旗鼓渡輪票價從106年3月調整後，就只有調整現金票價，電子票證並未調整，都是以5折優惠，就是鼓勵民眾多使用電子票證，以節省搭船時間。

輪船公司則表示，電子票證20元的5折價，已低於營運成本，但輪船公司肩負旗津居民來往交通運輸責任。

交通局指出，因應農曆春節9天的連假，輪船公司已做好輸運計畫，共9艘渡輪提供3條航線（旗鼓、前中、棧旗）服務，尖峰時刻旗鼓航線會有5艘渡輪提供服務，並實施人車分道，避免有人車壅擠現象，擴大停等區第二躉船區停靠小船只載運行人等措施，以縮短旅客候船時間。

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