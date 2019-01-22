Google助理也懂台北燈節 說出通關密語帶你逛

2019-01-22 12:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北燈節將在今年2月16日到24日舉行，Google助理今年首度化身台北燈節的專屬導覽員，只要向Google助理說出通關密語「我要跟台北燈節說話」，就能詢問各項燈節資訊。

Google台灣官方今天宣布，今年Google 助理首度化身台北燈節的專屬導覽員，為台灣使用者帶來更人性化的賞燈體驗，在2月16日至2月24日燈節期間，使用者只要啟用行動裝置上的Google 助理，並對Google 助理說「我要跟台北燈節說話」，就能詢問Google 助理台北燈節的相關資訊，包含開幕時間、主要活動企劃、每天營運時間等，甚至是啟用導航功能，輕鬆前往想瀏覽的主題燈、服務台與美食區等地點。

「Google 助理現在也懂台灣節慶。」Google台灣總經理陳俊廷表示，從Google 助理在台灣推出以來，透過不斷地學習變得更貼近台灣使用者的生活，台北燈節是每年春節最重要的活動之一，非常開心 Google 助理現在也能理解台灣節慶，在今年陪伴台灣的使用者一起歡慶元宵。

Google台灣官方指出，Google致力於匯整全球資訊供大眾使用，使人人受惠，並持續將貼近在地使用習慣的服務帶到台灣，因應今年台北燈節，藉由Google 助理結合導覽功能，不僅讓台灣民眾體驗科技的便利，更協助降低實體文宣品的需求，為台灣的低碳永續目標盡一份心力。

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