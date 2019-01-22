福島核災8年污水輻射仍超標2萬倍 環團：台灣應記取教訓

2019-01-22 12:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕日本福島核災爆發至今近8年，輻射污水問題卻仍有安全疑慮，環團綠色和平今於全球多處同步發布調查報告，揭露日本政府及東京電力公司當初為了選擇最便宜的污水處理方式，未能有效降低核電廠周邊污水的輻射量，甚至部分超過標準值2萬倍。對於東電規劃將處理過的污水排放至太平洋，綠色和平呼籲日本政府放棄此想法，並提醒台灣民眾重視能源選擇。

綠色和平指出，這份報告由德國專家完成，內容中詳述，福島核災後，東京電力公司採用「多核種去除設備（ALPS）」系統進行污水處理，但至今在89萬公噸已處理且儲存於1000多個儲存桶的污水中，仍有高達80%（75萬公噸）的放射性物質濃度超出官方容許排放到海裡的標準，其中6.5萬公噸污水中的「鍶-90」濃度超出安全標準100倍，部分儲存桶甚至出現超標2萬倍的情況。

綠色和平資料更顯示，東京電力公司至少5年前便已發現ALPS系統除污的計畫不如預期，卻隱瞞至去年9月才公開承認此結果。綠色和平能源專案經理李之安認為，東電當初在5種可能的除污方式中選擇以ALPS系統處理後於近海排放，完全是基於成本考量，並未採用針對輻射污染物最有效的方式，這些核污水一旦排放至太平洋，首當其衝的會是當地的社群及漁民，對環境更有長遠的傷害。

福島核災善後時程遙遙無期，去污處理經費也節節升高。綠色和平資料指出，截至2017年，這場災難造成的損失高達6兆4千億美金，日本政府2016年預估，福島核災的總花費恐超過1930億美金，事實上這可能是嚴重低估。依照日本經濟研究院（JIER）2017年的估算，福島核災未來從除役、除污到補償的總花費，恐落在4490至6280億美金之間，福島核災將成為人類史上最昂貴的一次工業災難。

綠色和平也提到，福島的事故告訴大眾，核災風險真實存在，東京電力公司的經驗告訴我們，一味追求低成本，最後反而需要花費巨大金額彌補，並付出環境與人類難以承受的代價。綠色和平強烈要求日本政府不能將輻射污水排入太平洋，也希望台灣能夠記取前車之鑑，謹慎制定未來的能源規劃。

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